et La rédaction numérique de RTL

publié le 30/10/2016 à 12:40

La terre a tremblé en Italie ce dimanche 30 octobre en début de matinée. Un peu avant 8 heures, de fortes secousses ont été ressenties. Le séisme, de magnitude 6,5 sur l’échelle de Richter, la secousse la plus importante dans le pays depuis 1980, s’est produit dans le centre de la péninsule. Là où un précédent tremblement de terre avait fait 300 morts le 24 août dernier dans la région d’Amatrice.



Depuis quelques jours, des séismes avaient déjà secoué la zone et les habitants des villes et villages avaient été évacuées par mesure de précaution. La protection civile italienne a indiqué que le tremblement de terre n’avait pas fait de victime, mais des blessés sont à déplorer. Des bâtiments ont été sérieusement endommagés, comme la basilique de Norcia, à moitié détruite. Des répliques sont à prévoir dans les jours à venir, dans une zone de forte activité sismique.

À écouter également dans ce journal

- Manuel Valls rappelé à l'ordre par Stéphane Le Foll après sa colère au sujet du livre de confidences du président. "Le patron jusqu'à nouvel ordre, c'est François Hollande", déclare le porte-parole du gouvernement.

- A Nice, sept personnes doivent être présentées à un juge d'instruction ce dimanche. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans l'enlèvement de Jacqueline Veyrac.



- La signature de CETA, traité de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne, aura lieu ce dimanche avec l’arrivée, retardée, de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien.



- Hillary Clinton est ébranlée par l’affaire des emails. Le FBI a décidé de rouvrir une enquête. Une aubaine pour son adversaire Donald Trump, qui qualifie cette affaire de plus gros scandale politique depuis le Watergate.

- Retour sur terre pour trois astronautes, après 115 jours passés dans l’espace à bord de la Station spatiale internationale. Un nouveau décollage est prévu le 17 novembre. Et cette fois l'astronaute français Thomas Pesquet sera du voyage. Ce sera le premier Français dans l'espace depuis 2008.