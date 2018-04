Le destin tragique de John Fitzgerald Kennedy Jr raconté par Olivier Royant

publié le 18/04/2018 à 21:11

John Fitzgerald Kennedy Jr l'enfant chéri de l'Amérique. Olivier Royant publie John, le dernier des Kennedy, un livre entre biographie et récit de l'amitié qui le liait avec le fils de l'ancien président américain disparu en 1999. À l'époque Olivier Royant était le correspondant à New York de Paris Match, hebdomadaire qu'il dirige aujourd'hui.



"J'arrive aux États-Unis à la fin des années 80. Des années extraordinaires. New York c'est vraiment le centre du monde. Le journal va me demander des articles sur ce jeune homme qui a presque 25 ans, qui s'appelle John Fitzgerald Kennedy Jr, qui déteste qu'on l'appelle John John. Je vais d'abord le suivre, l'accompagner, le chercher, le traquer", raconte le journaliste. À cette époque, la presse se passionne pour celui qui a été élu le Sexiest Man Alive (l'homme le plus sexy de la planète) par le magazine People.

Les deux hommes finissent pas se rencontrer et développent une relation à la fois professionnelle et amicale. Il devient reporter, comme son père et sa mère lorsqu'ils étaient plus jeunes. "John rentre dans la presse pour gagner du temps parce que nous on imagine qu'il va être président. C'est quelque chose qui lui colle à la peau depuis qu'il est né. On imagine un destin à l'image de son père".

Mais ce destin que le monde entier lui prédit, John ne pourra pas le vivre. Il meurt dans un accident d'avion le 16 juillet 1999 avec son épouse Caroline et sa belle-sœur. Sa passion pour l'aviation, vécue contre l'avis de sa mère, lui est fatale. Lui, voulait vivre vite et échapper à son destin, tout en étant conscient que celui-ci le rattraperait.