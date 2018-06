Justin Trudeau, le roi de la coolitude qui ne cesse de décevoir

publié le 07/06/2018 à 21:24

Même Ivanka Trump est tombée sous le charme... Ok, Justin Trudeau est terriblement glamour, stylé et super cool. La photo de ses fesses musclées moulées dans un pantalon très ajusté a fait le tour des réseaux sociaux. Comme celle où il exécute en pleine réunion politique la posture du paon, c'est du yoga. Une image disons très inspirante.



Rien que pour lui on a créé un mot : pilf. Comprenez "Politician I'd like to fuck". On passera sur la traduction. De plus, il a fait plein d'autres métiers plus sexy. Moniteur de snowboard, barman, videur de boîte de nuit, acteur de série TV, boxeur d'un soir et même faux strip teaser pour un gala de charité. Mais surtout professeur de français car il voulait être utile. Guidé par cette phrase de son père : "Il faut que tu contribues à améliorer le monde, à toi de choisir comment".

L'ombre du père

Pierre Elliott Trudeau, c'est l'homme qui a façonné le Canada moderne. Le premier ministre qui a aboli la peine de mort, légalisé le divorce et l'avortement, dépénalisé l'homosexualité. Tout petit Justin a côtoyé les plus grands. Comme Richard Nixon, qui avait eu cette plaisanterie visionnaire en évoquant le "futur premier ministre".

Son père, il l'a toujours vouvoyé. Pierre Trudeau était bel homme lui aussi. Marié à une jolie femme, Margaret, 30 ans de moins que lui. Un peu bipolaire et un peu dépressive. Elle sortait tout le temps, écumait les boites de nuit et collectionnait les amants célèbres : Andy Warhol, Leonard Cohen, Mick Jagger... Le petit Justin faisait tout ce qu'il pouvait pour la retenir à la maison. En vain. Ça s'est terminé par un divorce.

De nombreuses déceptions

Et cela a forgé son seul credo politique : réconcilier les différences. Il est féministe, défenseur de la diversité. Il s'est même fait tatouer sur l'épaule un corbeau, symbole d'une tribu amérindienne.



Si ça ne suffit pas pour diriger un pays, cela a suffit pour gagner les élections. Tout est question de mise en scène. Et Justin Trudeau, c'est le roi du selfie et de la coolitude sauce Instagram. La forme, des formes... mais pas beaucoup de fond. Alors, il a déçu. Il n'a pas tenu toutes ses promesses. Ses sorties internationales ont été totalement ratées, en Inde notamment, où il s'est promené en habits traditionnels. Manque d'expérience, pas vraiment de convictions. "Il hésite, il procrastine, il est sujet aux volte-faces", dit un ancien conseiller.



Gentil mais un peu creux, un peu faible. Et ce, jusqu'à cette semaine. Face à Donald Trump et ses taxes, Justin Trudeau a sorti ses griffes. Qui sait... Peut-être qu'un grizzli sommeille dans ce bisounours bien coiffé.