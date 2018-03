Journal de 8h : visite symbolique de Barack Obama à Hiroshima

publié le 27/05/2016 à 08:42

Barack Obama est le premier président américain à se rendre à Hiroshima, vendredi 27 mai, depuis le bombardement atomique de 1945. Le Président sait que les stigmates sont indélébiles et ne compte d'ailleurs pas présenter ses excuses. Il visitera cependant le Mémorial de la paix, 70 ans après que son prédécesseur Harry S. Truman donne l'ordre du premier bombardement atomique de l'Histoire, faisant plusieurs centaines de milliers de victimes.



RTL a suivi le récit d'un survivant, qui a fait part de son expérience devant des collégiens nippons. L'homme avait 14 ans lorsque la bombe est tombée. Devant les élèves, il soulève sa chemise pour montrer une trace blanche sur son corps : c'est la marque du t-shirt qu'il portait ce 6 août 1945. À l'hôpital les médecins disent à sa mère qu'il ne survivra pas. Bien vivant aujourd'hui, ce survivant n'a qu'un seul message à destination des jeunes : le plus important est de pouvoir respirer. Le vieil homme n'a pas l'intention de demander des excuses à Barack Obama. "Je veux serrer sa main dans la mienne. On se comprend mieux comme cela", explique-t-il.

À écouter également dans ce journal :

- Loi Travail : la situation est plus bloquée que jamais et syndicats comme gouvernement campent sur leurs positions. Manuel Valls et François Hollande parient sur la fin du conflit dans quelques jours. Ils misent en effet sur un épuisement du mouvement syndical. Pour le Premier ministre, c'est l'occasion de reprendre le flambeau du réformisme, accaparé par Emmanuel Macron. Quant au chef de l'État, il souhaite étouffer la concurrence dans son propre camp, à moins d'un an de l'élection présidentielle.

- Justice : cinq militants de la CGT sont jugés vendredi 27 mai à Bobigny pour violence aggravée commise en réunion dans l'affaire de la chemise arrachée à Air France.



- Roland-Garros : il aura fallu cinq sets à Jo-Wilfried Tsonga pour venir à bout du Chypriote Marcos Baghdatis (9-7, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2) et ainsi se qualifier pour le prochain tour du tournoi.



- La CGT a appelé à amplifier les mobilisations contre le projet de loi Travail partout en France. Les accès sont bloqués à l'aéroport de Nantes, vendredi dans la matinée, par un barrage filtrant. La raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) est quant à elle toujours à l'arrêt.



- Verdun : François Hollande et Angela Merkel commémoreront le centenaire de la bataille de Verdun, dimanche 29 mai.



- Conseil d'État : une femme souhaite être inséminée avec les gamètes congelés de son mari décédé, un véritable cas de conscience pour la justice française. En France, une telle pratique est interdite.



- Euro 2016 : Didier Deschamps attaque Éric Cantona en justice. Ce dernier le taxerait de racisme. Dans une interview accordée au Guardian, l'ancien footballeur s'interrogeait sur la non-sélection de Karim Benzema et d'Hatem Ben Arfa. Il y a vu un certain racisme de la part du sélectionneur.