publié le 17/01/2018 à 20:14

C'est une première dans l'histoire des Jeux Olympiques. Pour l'édition 2018 des JO d'hiver qui se tiendra en février prochain à Pyeongchang en Corée du Sud, les deux Corée feront équipe commune en hockey féminin. Lors de discussions entre des responsables des deux pays à Panmunjom, village frontalier où fut signé en 1953 le cessez-le-feu entre le Nord et le Sud, Séoul et Pyongyang ont également décidé de défiler sous le même drapeau.



Les négociateurs ont ainsi résolu de faire défiler ensemble les sportifs des deux pays, lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, sous le drapeau représentant la péninsule réunifiée.

Une défilé commun, déjà observé aux JO-2000 à Sydney, 2004 à Athènes et 2006 à Turin, qui revêt une portée symbolique forte. Les deux pays sont en effet officiellement encore en guerre, puisque c'est un armistice qui a mis fin au conflit entre le Nord et le Sud en 1953 et non un traité de paix.

Une délégation nord-coréenne de 550 personnes

Pour participer à ces jeux d'hiver inédits, Pyongyang a proposé d'envoyer une délégation de 550 personnes à Pyeongchang, composée notamment de 230 pom-pom girls et d'une équipe de taekwondo.



Début janvier, avant même l'officialisation de la participation nord-coréenne, le gouverneur de la province sud-coréenne qui accueillera les JO avait proposé d'affréter un bateau de croisière pour accueillir les membres (athlètes, officiels, entraîneurs, supporters...) d'une éventuelle délégation venue du Nord. Mais celle-ci pourrait se rendre finalement à Peyongchang par la route.



Ces questions logistiques devraient être tranchées dans les prochains jours, notamment après la visite d'une délégation nord-coréenne à Pyeongchang la semaine prochaine.

Une décision définitive à venir

Le Comité international olympique (CIO) a "pris note d'un certain nombre de propositions intéressantes émanant de différentes sources", a expliqué un porte-parole du CIO dans un communiqué envoyé mercredi.



L'instance olympique promet "d'évaluer attentivement les conséquences et le potentiel impact sur les jeux Olympiques et les compétitions olympiques" de ces propositions, avant de prendre une "décision définitive" samedi 20 janvier.



À Lausanne samedi, une réunion quadripartite entre le CIO, la Corée du Nord, la Corée du Sud et les organisateurs des JO-2018 - qui se tiendront du 9 au 25 février - doit définir le nombre de sportifs nord-coréens autorisés à s'aligner pendant les Jeux, ainsi que les modalités de cette participation.



D'autres initiatives sont actuellement à l'étude, la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton (IBSF) réfléchissant notamment à un équipage de bob à 4 commun composé de deux Sud-Coréens et de deux Nord-Coréens, comme ouvreur de la piste olympique.

Les Jeux "de la paix" ?

La Corée du Nord a accepté le 9 janvier d'envoyer une équipe aux JO-2018, alors qu'elle avait boycotté les JO-1988 à Séoul, les premiers organisés en Corée du Sud.



Les ambitions nucléaires de la Corée du Nord ont fait monter les tensions autour des JO-2018 au cours du dernier trimestre 2017, mais les deux pays se sont mis d'accord le 5 janvier pour tenir les premières discussions depuis décembre 2015.



Les principaux sites des Jeux à Pyeongchang sont localisés à seulement 80 kilomètres de la Zone démilitarisée (DMZ), une bande frontalière hérissée de miradors et parsemée de champs de mines qui sépare les deux Corée. Ces Jeux pourraient donc bien être ceux "de la paix", comme les présentent les organisateurs, longtemps plombés par la suspension de la Russie pour dopage et la peur latente de guerre nucléaire.