et AFP

publié le 24/05/2018 à 13:20

Les francs-maçons ne pourront pas intégrer le nouveau gouvernement italien. Cette mesure a été inscrite dans le "code éthique" présenté vendredi 18 mai par la Ligue (extrême droite) et le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème), et inquiète.



Ils ont ainsi décidé que "ne peuvent pas entrer dans le gouvernement" des personnes condamnées au pénal, qui sont sous procès pour de graves crimes, ou qui appartiennent "à la franc-maçonnerie".

Pour le Grand Orient d'Italie, cette clause anti-francs-maçons "rappelle les lois fascistes que les francs-maçons ont toujours dénoncé et qui représentent les conséquences d'une dérive liberticide dangereuse". Il assure que "les francs-maçons jurent solennellement fidélité à la République italienne (...) et s'engagent à respecter les normes et les lois".

Anticonstitutionnel ?

Le M5S s'appuie notamment sur les travaux d'une commission parlementaire sur la mafia, explique Libération, qui concluaient que la franc-maçonnerie "est souvent une couverture pour les clans". "En Italie la franc-maçonnerie est peu transparente et elle manœuvre en coulisses pour acquérir du pouvoir", indique quant à lui Daniele Belotti, député de la Ligue.



Le Grand Orient d'Italie argue que les articles de la Constitution s'opposent à ce qu'il voit comme une discrimination. Il demande "au chef de l'État, garant de tous les Italiens, de veiller à ce que la Constitution soit entièrement appliquée et sans discrimination".