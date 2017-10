Gaza : un site vieux de 5.000 ans menacé de destruction

publié le 28/10/2017 à 18:12

Les énormes bulldozers jaunes se sont arrêtés, sur le site de Tell es-Sakan à Gaza (Palestine). Un site "unique", selon l'archéologue palestinien Moain Sadeq. Vieille de 5.000 ans, cette grande ville royale a été occupée sans discontinuer de 3.200 à 2.000 av. J.-C. et livre de nombreuses informations sur la civilisation cananéenne.



Depuis sa découverte en 1998, le site ne cesse d'être rongé, morceaux par morceaux, par les engins de terrassement. Gaza est en effet en pleine expansion, 2,05 millions d'habitants, et subit une crise du logement. C'est la troisième fois qu'un programme immobilier rogne l'endroit, cette fois pour des fonctionnaires. "Quand on est sur le site, nous autres les archéologues, on est comme des chasseurs de papillons: 'Ah, site extraordinaire, 3.300 av. J.-C., influence égyptienne'", résume Jean-Baptiste Humbert, directeur du laboratoire d'archéologie à l'École biblique française de Jérusalem.

"Les responsables gazaouis nous regardent avec les paupières closes en disant : 'Vous savez, depuis la guerre de 2014, on a encore des milliers de gens à reloger. C'est quoi le plus important ?' Pour eux, (ce projet immobilier) était une opération positive."

Travaux suspendus... Pour l'instant

Avant d'être stoppés par la mobilisation d'archéologues et d'universitaires, le site a été amputé d'une grosse partie des zones fouillées. Des dégâts "très très importants" estime Moain Sadeq. Des objets et des restes d'habitations, antérieurs de plus de 1.000 ans aux grandes pyramides égyptiennes, ont été emportés avec les déblais. "Pour l'instant, tous les travaux sont suspendus sur le site du Tell es-Sakan. Mais je ne suis pas sûr que cela dure", conclut l'archéologue.