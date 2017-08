publié le 10/08/2017 à 14:18

Il s'agit d'une zone totalement déserte depuis la catastrophe atomique de mars 2011. C'est au sein de la centrale nucléaire de Fukushima qu'a été retrouvée jeudi une bombe datant probablement de la Seconde guerre mondiale. La découverte de l'engin a conduit à la mise en place d'un périmètre de sécurité sur une partie de l'immense site, actuellement en travaux.



La bombe a été repérée vers 7h30 heure locale "par un employé d'une société sous-traitante au cours de travaux pour créer un parking", a expliqué un porte-parole de la compagnie Tokyo Electric Power (Tepco), à l'AFP. La bombe, d'une longueur d'environ 85 centimètres pour 15 cm de diamètre, "se trouvait dans le sol à une distance d'un kilomètre des bâtiments des réacteurs 2 et 3 du site".

"Nous avons prévenu les services de police de Futaba qui sont désormais chargés de suivre le dossier", a ajouté le porte-parole. Ce sont les forces d'autodéfense, nom de l'armée japonaise, qui devraient prendre en charge l'opération de retrait après avoir vérifié les risques d'explosion de l'engin.

Une ancienne base aérienne nippone

La région où est implantée la centrale Fukushima Daiichi, à cheval sur les localités côtières de Futaba et Okuma (dans le nord-est du pays), hébergeait en temps de guerre une base aérienne de l'armée nippone et a subi des bombardements américains, selon les informations dont dispose Tepco.



Ces deux agglomérations ont été entièrement évacuées dans les jours suivants la catastrophe atomique de mars 2011 et demeurent désertes et inhabitables. La centrale nucléaire Fukushima Daiichi fait elle actuellement l'objet d'importants travaux en vue du démantèlement de ses six réacteurs, dont quatre ont été sévèrement saccagés par des explosions d'hydrogène à la suite des violents séisme et tsunami survenus il y a six ans.