Les successions connaissent un boom sans précédent Outre-Rhin. Au point que la presse allemande a même inventé une expression pour caractériser la chose : "Erbschaftswelle" (la "vague des héritages").



Selon le très sérieux institut économique DIW, le montant transmis par succession ou donation chaque année atteindrait 400 milliards d'euros. C’est à peu près deux fois plus qu'en France. C'est davantage que le budget annuel de l'État fédéral, et cela permettrait d'effacer en cinq ans la de la dette publique allemande.

L'Allemagne est un pays riche. Ce n'est pas anormal que les habitants soient riches eux-mêmes et qu'ils transmettent des patrimoines rondelets. Certes. Mais c'est la nouveauté du phénomène qui fait débat. Pendant les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les successions étaient modestes, car la génération qui mourait avait été ruinée par la guerre et les extraordinaires destructions qu'elle avait occasionnées.

Et puis les décès ont ralenti, grâce à l'allongement de la durée de la vie. C'est la première fois qu'on a à la fois des décès relativement importants, à cause du vieillissement de la population, et des héritages substantiels, qui reflètent le miracle économique allemand et le fait que le pays a retrouvé sa place éminente dans l'économie planétaire.

Un affaiblissement du consensus social ?

Cela perturbe les Allemands. Parce que pour la première fois depuis la guerre, la richesse héritée représente un peu plus de la moitié de la valeur des patrimoines. Dans les années 1970, ce n'était que 20%. En France, nous sommes un peu au-dessus de l'Allemagne (aux alentours de 55%), et c'est presque 60% au Royaume-Uni.



Mais chez nous, si cela a diminué aussi après la guerre, la baisse n'a jamais été aussi forte, et encore moins en Angleterre. En clair, l'Allemagne des Trente Glorieuses était une société relativement égalitaire, davantage que la France et le Royaume-Uni.



C'est pourquoi certains responsables allemands s'inquiètent de l'affaiblissement du fameux consensus social dans leur pays, à cause de cette augmentation des inégalités de richesse. Consensus social qui est un ingrédient clé du miracle allemand.