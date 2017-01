Pour la première fois de l'histoire de la monnaie américaine, "Lady Liberty" devrait également être représentée par des femmes hispano-américaines, amérindienne ou encore asio-américaines.

En 2017, pour la première fois de son histoire, la monnaie américaine sera frappée du portrait d'une femme noire.

par Clémence Bauduin publié le 13/01/2017 à 19:09

Il aura fallu plus de deux siècles pour que la Statue de la Liberté ne soit plus seulement représentée par une femme de type caucasien. À l'occasion des 225 ans de l'Hôtel américain des Monnaies (U.S. Mint), le portrait qui apparaîtra sur les pièces américaines sera celui d'une femme de couleur. Sur la nouvelle pièce de 100 dollars dévoilée au public jeudi 12 janvier, la Statue de la Liberté est représentée par une femme noire. Le Coinage Act de 1792 souligne la nécessité de faire de la monnaie américaine "un emblème de liberté" dans les mots et dans les images qu'elle arbore. Le designer de la nouvelle pièce, Justin Kunz, a décidé d'aller plus loin en ouvrant la voie à un message de diversité, au-delà du message originel de liberté voulu sur les pièces.



"Tant que nous, Nation, continuerons à évoluer, il en ira de même pour la représentation de la liberté", a affirmé Elisa Basnight, chef d'équipe de l'U.S. Mint, au cours d'une cérémonie consacrée à cette nouvelle pièce de monnaie. La pièce de 24 carats, distribuée à partir d'avril 2017 et consacrée dans un premier temps aux collectionneurs, est la première d'une série de pièces, hommage "à la diversité culturelle et ethnique des États-Unis" qui seront mises sur le marché au cours de cette année 2017. La Monnaie des États-Unis devrait ainsi représenter la Statue de la Liberté à travers les visages de femmes de types asiatique, hispanique ou indien.