publié le 27/06/2018



31 millions de dollars. C'est l'amende qu'une entreprise américaine d'équipement dentaire a été condamnée à payer à une de ses anciennes employées pour discrimination à l'âge. Codie Rael, 58 ans, avait démissionné car ses patrons lui disaient de façon répétée qu’elle était "dépassée", qu’elle faisait partie d’une "culture ancienne", et qu’elle était une "femme idiote".



Elle avait obtenu dans un premier temps 3 millions de dollars pour licenciement abusif mais son avocat ne s'était pas arrêté là. Il a réussi a convaincre un jury qu'il s'agissait d'une fraude par malice, que ce système de pression psychologique se répétait depuis des années pour pousser les salariés les plus âgés à la démission et les remplacer par des jeunes avec des salaires moins élevés. Il réclamait au total 73 millions de dollars et Codie Rael a finalement obtenu 28 millions de dommages et intérêts. L'employeur a fait appel.

C'est un record en Californie. Le précédent avait été obtenu par le même avocat il y a deux ans : 26 millions de dollars pour un cadre de 64 ans d'un magasin d'une chaîne très célèbre. Il était le souffre douleur de ses patrons qui l'humiliaient en public en le traitant de "vieille chèvre".