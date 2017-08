publié le 24/08/2017 à 18:00

C'est une erreur judiciaire qui leur a gâché 25 ans de leur vie. Dan et Fran Keller, un couple d'Américains originaires du Texas (États-Unis), ont été accusés en 1991 de pédophilie sur mineurs. Le couple a même passé 21 ans en prison, avant d'être libérés en 2013. Ils ont finalement été innocentés en juin 2017 et ont reçu 3,4 millions de dollars de dédommagements, mercredi 23 août.



Dan et Fran Keller travaillaient dans une garderie, lorsqu'ils ont été propulsés au cœur d'une sordide affaire de pédophilie et de rites sataniques sur fond de torture de bébés et d'animaux. Des enfants les avaient accusés d'abus sexuels. Les pouvoirs publics ont reconnu par la suite que les interrogatoires des enfants n'avaient pas été bien conduits. Le pays vivait alors dans un climat de peur, et craignait notamment que des sectes sataniques ne s'en prennent à ses enfants.

Le médecin qui prétendait avoir découvert des traces d'agressions sexuelles a également reconnu en 2013 avoir mal évalué l'origine des blessures des enfants. La loi du Texas les autorise à percevoir chacun une indemnisation de 80.000 dollars par année passée derrière les barreaux. Ils ont finalement touché 3,4 millions de dollars mercredi 23 août.

Un cauchemar qui touche enfin à sa fin

Aujourd'hui âgée de 67 ans, Fran Keller avait fondu en larmes devant les caméras lorsqu'elle avait appris par téléphone que l'État leur verserait des dédommagements, mardi 22 août. "Ça veut dire qu'on ne devra pas compter nos sous pour payer l'assurance santé et les factures en retard. Ça veut dire qu'on peut être vraiment libres. Fini les cauchemars, on peut commencer à vivre", avait-elle confié au journal American-Statesman.



Le couple vivait dans la pauvreté, et était incapable de retrouver du travail en raison de son âge et de son passé judiciaire. "J'aimerais vraiment recevoir des excuses de la part de l'État, mais puisqu'on ne va rien recevoir oralement, ça nous suffira", avait-elle ajouté. Entre 1991 et le milieu de l'année 2016, l'Etat du Texas a accordé 93,6 millions de dollars à des innocents victimes d'erreurs judiciaires, selon le Texas Tribune.