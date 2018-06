publié le 01/06/2018 à 14:54

Le désamour entre les adolescents et Facebook est plus que jamais d'actualité. C'est en tout cas ce que confirme une étude du Pew Research Center (un think tant américain, ndlr) publiée jeudi 31 mai. Parmi tous les adolescents âgés de 13 à 17 ans interrogés (743 au total), seuls 51% ont déclaré utiliser Facebook.



Le réseau social de Mark Zuckerberg est largement dépassé par YouTube, que 85% des adolescents américains consultent, Instagram, utilisé par 72% des personnes interrogées, ou encore Snapchat (69%).

Un chiffre qui a de quoi inquiéter le groupe puisque lors du même sondage réalisé il y a 4 ans, le Pew Research Center comptait 71% d'adolescents américains sur Facebook, qui dénombre au total environ 2,2 milliards d'usagers mensuels actifs. "Le paysage des réseaux sociaux a complètement changé parmi les ados ces trois dernières années", a commenté Monica Anderson, qui a dirigé cette étude.

Facebook devrait perdre 2 millions de jeunes utilisateurs

"A l'époque, l'usage des réseaux sociaux par les adolescents tournait essentiellement autour de Facebook. Aujourd'hui, leurs habitudes sont moins focalisées sur une seule plateforme. Et parallèlement, les ados sont plus connectés que jamais", a-t-elle poursuivi. Une autre étude, réalisée par le cabinet eMarketer au mois de mars dernier révélait de son côté que le réseau social au pouce bleu devrait perdre 2 millions d'utilisateurs américains de moins de 24 ans cette année, une désaffection cependant contrebalancée par une hausse parmi les usagers plus âgés.