publié le 01/11/2017 à 11:25

L'entrée sur le sol américain sera-t-elle de plus en plus compliquée ? Après l'attentat à New York qui a fait huit morts et onze blessés, mardi 31 octobre, le président des États-Unis a annoncé avoir ordonné un renforcement du programme de vérification des étrangers voulant entrer aux États-Unis. "Je viens juste d'ordonner au (ministère) de la Sécurité intérieure de renforcer notre programme de vérification déjà extrême", a tweeté Donald Trump. Avant d'ajouter : "Être politiquement correct, c'est bien mais pas pour ça !".



Donald Trump a tenté à plusieurs reprises d'interdire par décret l'entrée aux États-Unis de ressortissants de plusieurs pays et de tous les réfugiés. Des décisions qui ont systématiquement été attaquées en justice.

La semaine dernière, la Maison Blanche a fait savoir que le pays allait de nouveau accepter des réfugiés après quatre mois d'une suspension très controversée, à l'exception de ceux venant de onze États considérés à "haut risque" : l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la Libye, le Mali, la Corée du Nord, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

Quelles consignes pour les compagnies ?

Cette mesure n'est pas la seule prise par l'administration Trump. Outre ce décret migratoire, les États-Unis demandent également déjà aux compagnies aériennes d'imposer des contrôles de sécurité plus stricts. Si tout n'a pas été détaillé par les autorités, certaines compagnies aériennes ont levé le voile sur leurs nouvelles obligations.



Ainsi, la Lufthansa, Emirates, Air France ou encore Norwegian, pour ne citer qu'elles, sont concernées et doivent se plier à ces nouvelles réglementations depuis le jeudi 26 octobre. "Il s'agit d'un interrogatoire supplémentaire des passagers qui conditionne leur accès à l'avion, à la demande des autorités américaines. 100% des passagers au départ de Paris et les passagers en correspondance sur les vols Air France devront remplir ce questionnaire avant d'embarquer. Au-delà du questionnaire, on nous demande aussi des mesures de sûreté supplémentaires autour de l'avion, cabine et soute, avant le départ", a expliqué l'entreprise française.

Quelles conséquences pour les voyageurs ?

Les compagnies ont indiqué que les passagers devaient prévoir d'arriver plus tôt pour tenir compte des délais que ces nouvelles mesures pourraient entraîner. C'est pourquoi, Norwegian préviendra ses passagers par SMS. Les comptoirs d'enregistrement seront également ouverts quatre heures avant le départ du vol.



Cathay Pacific, compagnie aérienne basée à Hong Kong, a précisé qu'elle mettrait fin à la possibilité pour ses passagers vers les États-Unis d'enregistrer leurs bagages depuis chez eux ou à l'extérieur de l'aéroport. Elle mènera également des entretiens aux portes d'embarquement.



L'administration américaine avait précédemment interdit les ordinateurs et certains équipements électroniques en cabine sur les vols en provenance de plusieurs aéroports du Moyen-Orient et tenté d'imposer une interdiction d'entrée pour plusieurs pays mais cette mesure fait actuellement l'objet de recours judiciaires qui empêchent son application.