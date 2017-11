publié le 25/11/2017 à 11:30

Cent coups de couteaux, le cœur arraché et décapité... Le corps d'un homme avait été retrouvé le 5 septembre dernier dans une tombe creusée dans le parc régional de Wheaton, dans le Maryland, aux États-Unis, selon le Montgomery Community Media. Plusieurs membres du gang ultra-violent d'origine salvadorienne MS-13, honni par Donald Trump, sont soupçonnés d'avoir commis cet assassinat. L'un d'entre eux était encore en détention mercredi 22 novembre.





Le MS-13, abréviation de Mara Salvatrucha ("le gang salvadorien"), est l'un des gangs les plus violents du pays. Il est né dans les années 80 pour protéger les immigrés salvadoriens des bandes rivales à Los Angeles avant de s'exporter en Amérique centrale.

"Avec plus de 10.000 membres dans 40 États, le MS-13 est l'une des organisations criminelles les plus dangereuses actuellement aux États-Unis", a affirmé le ministre américain de la Justice Jeff Sessions, dans un communiqué.

Au cœur de la lutte contre l'immigration clandestine

Le président Donald Trump a fait du MS-13 l'une des priorités de la lutte contre la criminalité aux États-Unis et l'invoque notamment pour justifier la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.



Plus de 200 membres présumés du gang avaient été déjà arrêtés au terme d'une vaste opération policière le 16 novembre dernier. Plus de la moitié des 214 personnes arrêtées sont poursuivies pour violations des loi sur l'immigration mais 93 d'entre elles sont accusées de meurtre, vol à main armé, trafic de drogue ou extorsion. Les suspects sont originaires du Salvador (135), du Honduras (29), du Mexique (17) et du Guatemala (12). L'opération, dirigée par les services d'immigration (ICE), et qui a duré un mois, a été menée en coopération avec la police salvadorienne qui avait arrêtés 53 membres présumés du MS-13 en septembre.