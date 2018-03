États-Unis : parents et amis célèbrent la mémoire de Kim Wall

publié le 24/03/2018 à 03:54

Elle aurait eu 31 ans vendredi 23 mars : parents et amis de la journaliste suédoise Kim Wall, retrouvée démembrées en août, ont salué sa mémoire à New York en décernant une bourse de 5 000 dollars à une jeune Danoise voulant être journaliste. Ses parents, Ingrid et Joachim Wall, son frère Tom et une centaine d'amis, dont beaucoup sortis comme Kim Wall de l'école de journalisme de Columbia, se sont retrouvés dans un restaurant de Brooklyn. Dans une ambiance festive à l'image de l'appétit de vivre de la jeune femme retrouvée démembrée après être partie interviewer dans son sous-marin l'inventeur danois Peter Madsen.



Peter Madsen, accusé de l'avoir assassinée, est actuellement en procès à Copenhague. Il reconnaît avoir découpé le corps, mais affirme qu'elle est morte étouffée par des gaz toxiques après un problème de dépressurisation. Le verdict est attendu le 25 avril.

La famille de Kim Wall, avec l'International Women's Media Foundation, organisation américaine qui soutient le journalisme au féminin, a créé un fonds qui accordera une bourse annuelle de 5 000 dollars à une jeune journaliste prête à suivre son exemple.

Plus de 200 000 dollars réunis

L'idée est d'"encourager les jeunes femmes courageuses qui veulent voyager à travers le monde et faire une différence, car c'est ce que faisait Kim", a expliqué à l'AFP Ingrid Wall, 62 ans, elle-même ex-journaliste. Anne Hermann, une journaliste danoise, a remporté la première édition, avec le projet d'enquêter sur le colonialisme danois au Groënland. "Merci, Kim, d'être un flambeau pour des générations de journalistes à venir", a déclaré la jeune boursière.

Kim Wall "était une journaliste un peu à l'ancienne", a ajouté sa mère. "Elle ne restait pas assise dans une salle de rédaction", "c'était très important pour elle de rencontrer les gens en personne", "d'aller dans leur environnement". Avec plus de 200 000 dollars de dons déjà réunis par son entourage, "nous savons qu'il y a assez d'argent pour que le fonds dure très longtemps. C'est très réconfortant pour nous, ça nous aide dans cette période difficile", a ajouté Ingrid Wall qui, avec son mari, doit bientôt retourner à Copenhague assister à la suite du procès.