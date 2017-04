publié le 14/04/2017 à 18:15

Pouvoir décider en un clic de supprimer un ministère, ce n'est pas exactement ce que propose Donald Trump à ses concitoyens mais cela y ressemble beaucoup. Dans le but de réorganiser la lourde administration américaine, le Président, par l'intermédiaire de son directeur du Budget Mick Mulvaney, a demandé aux Américains de se prononcer sur les ministères mais également les agences d'État qu'ils souhaiteraient voir réformés et même supprimés.



Du ministère de l'Agriculture à celui de l'Éducation, en passant par la CIA, les citoyens peuvent voter via un formulaire sur internet et répondre à plusieurs questions. "Quelle agence voudriez-vous réformer ?", "Quelle agence voudriez-vous éliminer ?". Les participants ont ensuite plusieurs choix de réponses pour justifier leurs décisions : "pas nécessaire", "redondant" ou encore "pas le rôle de l'État fédéral".

Le formulaire auquel les américains peuvent répondre. Crédit : Capture d'écran / https://www.whitehouse.gov/reorganizing-the-executive-branch

Réorganiser l'État fédéral était d'ailleurs l'une des promesses de campagne de Donald Trump. Dans une vidéo, Mick Mulvaney dont le département figure dans la liste des ministères, en appelle à tous ceux qui ont "déjà eu à faire avec l'État fédéral, que vous ayez eu des expériences bonnes ou mauvaises sur la façon dont l'État vous a aidés ou pas". Il ajoute même que cette réorganisation ne pourra pas se faire "sans (leur) aide".

Ce questionnaire est un préalable à la remise à plat de l'ensemble des administrations fédérales, qui doit se lancer d'ici 11 mois. "On veut vraiment repartir de zéro", a affirmé le directeur du Budget de Donald Trump, qui évoque par exemple le rapprochement de certains services entre eux.

> Le message du directeur du Budget de Donald Trump, Mick Mulvaney