publié le 02/06/2017 à 06:46

Aux États-Unis, LeBron James est une mégastar : deux fois champion olympique, trois fois champion NBA, notamment l'an passé avec son équipe de Cleveland, la ville de l'Ohio où il a grandi. C'est non seulement l'une des plus grandes légendes du sport américain, et c'est probablement l'une des personnalités qui a le plus d'influence dans le pays. Hillary Clinton l'avait recruté pour sa campagne dans l'État clé de l'Ohio, mais ça ne lui avait pas suffi. Quand LeBron James parle, toute l'Amérique l'écoute. Surtout quand il lui est arrivé quelque chose de grave et qu'il parle avec son cœur.



Mercredi 31 mai, la police de Los Angeles a reçu un appel. Quand elle est arrivée sur place, devant la villa luxueuse de LeBron James, avant 7 heures du matin, elle a trouvé le portail tagué de messages racistes. Il était notamment écrit le mot "nègre". Dans la loi américaine, c'est considéré comme un crime de haine. LeBron James n'était pas à Los Angeles, il aurait pu ne rien faire, ne rien dire.

Il a profité d'une conférence de presse avec le début des finales NBA pour lancer un message solennel, émouvant. Il s'est en fait adressé au pays tout entier. Il a parlé avec ses tripes. "Peu importe votre fortune, peu importe votre célébrité et peu importe l'admiration que vous porte les gens, être noir en Amérique est dur, on a encore un long chemin à faire pour que tout le monde dans notre société, en particulier pour les Noirs, se sentent égaux", a-t-il déclaré. Une déclaration qui a eu beaucoup d'écho.