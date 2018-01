publié le 02/01/2018 à 04:59

Début d'année planant pour les californiens. À partir de ce lundi 1er janvier 2018, la vente et la consommation de marijuana à usage récréatif y deviennent légales. La Californie étant l'État le plus peuplé des États-Unis, elle devient de facto le plus gros marché mondial légal de cette drogue douce, après avoir été pionnière de la marijuana médicale depuis 1996.



Huit États américains dont le Colorado ont déjà légalisé la marijuana, qui reste illégale au niveau fédéral. Et la demande est là pour répondre à l'offre : partout à travers le "Golden State", les amateurs de marijuana faisaient la queue lundi dans les dispensaires ouverts et habilités à vendre la drogue douce à usage récréatif.

Pour acheter du cannabis dorénavant, il suffit d'avoir plus de 21 ans et montrer un permis de conduire ou des papiers d'identité, même si on est originaire d'un État où il reste interdit. Les clients repartent avec un sac blanc opaque scellé.

'Trois fois plus de monde"

"Nous sommes très excités, un peu nerveux aussi. Il y a trois fois plus de monde que d'ordinaire", raconte Nicole Salisbury, 35 ans, propriétaire du magasin de marijuana Green Pearl Organics à Desert Hot Springs. Après une matinée tranquille - lendemain de festivités oblige - la boutique faisait le plein vers midi et les stocks de produits comestibles commençaient à manquer... Au grand dam des personnes âgées qui viennent depuis longtemps acheter de la marijuana médicale et s'irritent de devoir, à présent, faire la queue.



Matt Lucero, propriétaire d'un dispensaire de marijuana médicale à San Jose, s'est réjoui de voir l'affluence de clients dan sa boutique au 1er janvier: "Il y a des gens dehors, toutes les chaises du bâtiment sont occupées", a-t-il indiqué à CNN, estimant que ses ventes allaient augmenter de 50 à 60%."



Une légalisation pas à pas

La mairie de Desert Hor Springs et même la police sont favorables à cette industrie en plein boom qui devrait rapporter 5,8 milliards de dollars d'ici 2021 en Californie d'après le cabinet d'études Arcview. Cependant, l'herbe s'installera en douceur sur le territoire californien : comme le précise CNN, toutes les villes du pays n'ont pas (encore) la licence pour vendre de la marijuana récréative. Ainsi, ce lundi, il était impossible de s'en procurer à Los Angeles ou San Francisco. Mais d'autres États vont suivre : le Massachusetts commencera à vendre de la marijuana le 1er juillet et le Maine a approuvé la vente, sans qu'une date ne soit communiquée pour l'instant.