15/03/2017

Après un hiver inhabituellement clément, le blizzard baptisé "Stella" a débuté vers deux heures du matin, heure locale. Tombée quasiment sans interruption depuis le milieu de la nuit, la neige a cessé de tomber vers 18 heures sur Manhattan.





Environ 18 centimètres de neige sont tombés à Central Park, alors que les experts avaient évoqué dans un premier temps une couche de neige pouvant aller jusqu'à 60 cm. Le maire a tout de même insisté pour que les habitants restent chez eux pour faciliter le déblaiement par les services municipaux et permettre à New York de "retrouver un rythme normal" dès mercredi, avec notamment la réouverture des écoles.

L'alerte au blizzard, décrétée à minuit lundi soir pour une durée de 24 heures, a été levée pour New York et la plupart des zones côtières mardi matin. Elle était en vigueur pour des zones du Connecticut, du Massachusetts et dans le nord de l'État de New-York.

Malgré cette rétrogradation de la tempête, les écoles sont restées fermées toute la journée dans les États de New York, où il est tombé par endroits plus de 60 cm de neige, du Connecticut et dans certaines régions du New Jersey et du Massachusetts.



Au total, plus de 8.700 vols ont été annulés entre lundi et mercredi, selon le site FlightAware qui recense retards et annulations. Les aéroports new-yorkais de Newark et La Guardia étaient quasiment à l'arrêt, tandis que 68% des vols ont été annulés à JF Kennedy.

Les aéroports de Washington, Philadelphie, Boston et, dans une moindre mesure, Chicago étaient aussi touchés.



Le maire de New York a annoncé que le trafic aérien devrait reprendre progressivement mercredi.