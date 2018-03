publié le 02/03/2018 à 08:04

Un chien a été cloné, et ce n'est pas n'importe lequel. Samantha est la chienne de la chanteuse, actrice, et réalisatrice, la légende Barbra Streisand. Dans une interview à Variety, elle parle un peu de tout et n’importe quoi : du mouvement MeToo, de son amie Hillary Clinton qui aurait du gagner selon elle, de Donald Trump qu’elle déteste. Mais ce qui a retenu l’attention, c’est qu’elle annonce qu’elle a cloné l’an passé sa chienne Samantha, morte à l’age de 14 ans.



Barbra Streisand y était très attachée. Elle était même venue avec elle à l’Élysée lorsqu’elle a reçu la Légion d’honneur en 2007. Elle l'a donc faite cloner et a désormais deux cotons de Tulear, c’est la race de ses chiennes, Miss Violet et Miss Scarlett. Barbra Streisand précise dans l’interview que ses chiennes ont des personnalités très différentes. "J’attends de voir quand elles vont vieillir si elles vont avoir les yeux bruns et le sérieux" qu’avait Samantha, a déclaré Barbra Streaisand.

Le premier mouton cloné il y a 22 ans

Il y a 22 ans, le mouton Dolly était le premier animal cloné. Depuis, les scientifiques ont appris à cloner des chats, des rats, des chevaux, des biches et donc des chiens. Le premier c’était en Corée du Sud il y a 12 ans. C’est un Labrador qui avait été la mère porteuse d’un lévrier afghan.

En 2008, une société californienne a proposé ce service commercial, le clonage de chien, en partenariat avec un laboratoire sud coréen. Et d’autres se sont positionnés sur ce marché. Une société texane propose un clonage à 40.000 euros, et 1.300 euros pour préserver les gènes de votre animal de compagnie. Dans le cas de de Barbara Streisand, des cellules ont été prélevées dans la bouche et l’estomac de Samantha, quand elle était encore vivante.



Une pratique marginale

Tout cela reste marginal, même si on n’a pas de chiffres précis. Mais comme des entreprises proposent ses services, c’est qu’il y a des clients. Le magazine People affirme que le milliardaire Barry Diller et la créatrice de mode Diane Von Furstenberg ont aussi des chiens clonés.



La grande association PETA célèbre ici pour défendre les animaux, s’insurge contre ce témoignage de Barbara Streisand. Et rappelle que ce n’est pas un moyen d’offrir la vie éternelle à son chien. C’est un autre chien, qui possède seulement les mêmes caractéristiques physiques mais pas forcément la même personnalité. Il y a surtout un fort taux d’échec. Sans parler du nombre d’animaux abandonnés qui attendent déjà dans les refuges un maître aussi généreux que Barbara Streisand.