Éric Zemmour : "La Turquie devient une véritable dictature"

et Loïc Farge

publié le 18/04/2017 à 08:31

"C'est une victoire historique. Non par l’ampleur du score - le oui est loin des 60% que réclamait le président Erdogan pour couronner son oeuvre -, mais la victoire du président turc est historique au sens propre du terme", décrypte Éric Zemmour. Selon lui, elle "clôt définitivement une période de près de cent ans". À ses yeux, "si Mustapha Kemal fut le grand homme de la Turquie du XXe siècle, il est le grand adversaire du président Erdogan au XXIe siècle".



"C'est à lui et à lui seul qu'Erdogan se mesure. C'est l'oeuvre de Mustapha Kemal qu'Erdogan a voulu abattre", lance le journaliste, qui estime que "ce référendum consacre la victoire finale d’Erdogan sur Ataturk". Désormais, "la Turquie n’a jamais été aussi loin des canons européens", poursuit-il. Selon Éric zemmour, "elle devient une véritable dictature, et une dictature islamique".