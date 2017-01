Éric Zemmour : "Barack Obama a été le prisonnier de ses soutiens"

BILLET - Banques, anti-racistes, couple Clinton : et si le futur ex-président américain avait été l'otage de ceux qui l'ont fait élire en 2008 ?

par Éric Zemmour , Loïc Farge publié le 12/01/2017 à 09:29

Le président Obama a fait son discours d'adieu mardi 10 janvier à Chicago. "Il les a encore eus, pour la dernière fois. Le public, les journalistes, les télévisions du monde entier", explique Éric Zemmour. L'intéressé a "converti son fameux 'Yes we can' en 'Yes we did' et ils se sont pâmés", poursuit-il. "L’adoration hystérique qu’il suscita lors de son élection venait avant tout de sa couleur de peau noire. Cette obsession raciale de ses soutiens antiracistes s’avéra pour lui une prison dorée", constate le journaliste.



"Obama était prisonnier de ses choix initiaux", renchérit-il. "Il avait dès son arrivée sauvé les banques menacées par la crise de 2008 et passé l’éponge sur leurs turpitudes. Il a laissé toute latitude à la Banque centrale américaine pour fabriquer des dollars par milliards", analyse Éric Zemmour. À ses yeux, "cet homme sorti de nulle part, sans réseaux au Parti démocrate et à Washington, n'était pas un homme libre".