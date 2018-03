publié le 27/06/2016 à 06:15

Le mythique canal de Panama, synonyme d'aventures et de commerce entre les peuples, s'est refait une beauté. Un lifting tentaculaire qui aura duré près de neuf ans. Inaugurée en grande pompe dimanche 26 juin, la réouverture de cette voie commerciale suscite de nombreux espoirs dans ce pays qui relie les deux continents américains. Les festivités ont débuté par la traversée du Cosco Shipping Panama, un gigantesque porte-conteneurs chinois tiré au sort pour avoir le privilège d'être le premier à emprunter les 80 kilomètres du canal, point de jonction entre l'océan Atlantique et Pacifique.



L'événement constitue une véritable aubaine pour le pays, enlisé dans l'affaire des Panama papers, vaste scandale d'évasion fiscale révélé début avril. "C'est un grand jour pour le Panama", s'est exclamé Juan Carlos Varela, le président du Panama, devant une dizaine de dignitaires venus du monde entier, tous vêtus de blanc. Le pays d'Amérique centrale espère doper ses performances annuelles en doublant son volume de transit et en triplant ses recettes. Le canal peut désormais accueillir 97% à 98% des porte-conteneurs dans le monde, ces immeubles flottants pouvant mesurer jusqu'à 49m de large et 366m de long.

Stimuler les échanges entre les États-Unis et l'Asie

Le canal constituait déjà une étape obligatoire pour 5% du commerce maritime mondial. Son agrandissement devrait stimuler les échanges entre les États-Unis et l'Asie, qui verront fondre les coûts de transport des marchandises. En plein essor du gaz de schiste américain, la réouverture du passage commercial permettra d'intensifier le transport de gaz naturel liquéfié depuis le Texas et la Louisiane jusqu'en Asie, particulièrement au Japon.

Lancé en 2007, le projet consistait à bâtir une troisième voie ainsi qu'un nouveau jeu d'écluses, tout en procédant à quelques rénovations. Disputes incessantes entre l'administration du canal et le consortium chargé des travaux ainsi que des grèves d'ouvriers ont plusieurs fois mis en péril ce projet faramineux de 5,45 milliards de dollars, livré avec deux années de retard.