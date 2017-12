publié le 11/12/2017 à 15:11

Des guirlandes illuminées dans un ciel plein de cendres. Dimanche 10 décembre, l'incendie Thomas poursuivait sa progression au nord de Los Angeles (Californie). Après avoir dévasté près de 63.000 hectares, le feu menace désormais Santa Barbara et Carpinteria, la commune où a été pris ce cliché.



L'incendie "Thomas", dont l'origine reste toujours indéterminée, s'est déclaré lundi 4 décembre et a déjà détruit 583 structures. Ailleurs dans le sud de la Californie, les cinq autres feux qui avaient démarré le 4 décembre semblent aujourd'hui maîtrisés et "Lilac", le feu le plus important après "Thomas", était contenu à 60% dimanche.

Les services météorologiques du pays ne prévoient pas de précipitations au cours des deux prochaines semaines. Le vent devrait cependant fléchir dans les jours à venir.



En octobre, plus de 40 personnes sont mortes dans plus d'une dizaine de feux qui ont rasé plus de 10.000 bâtiments et brûlé plus de 73.000 hectares.