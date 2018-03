publié le 27/09/2017 à 10:44

À Slough, une ville de la banlieue de Londres, l'attitude de femme de 65 ans a suscité de vives réactions. Depuis 14 ans, cette retraitée s'invite à chaque cérémonie d'enterrement, même si elle ne connaît pas le défunt. Elle en profite surtout pour participer aux buffets après les cérémonies pour manger goulûment et gratuitement, voire même à remplir ses tupperwares et les ramener chez elle.



"Dès qu'il y a une cérémonie, elle est là. Et s'il y a une réception, elle s'arrange pour venir même sans invitation, raconte le père Noah Connolly, qui officie à Slough, au journal britannique Daily Mirror. En tant que catholique, elle est convaincue de devoir assister à un maximum de cérémonies. Je ne peux pas vraiment lui dire qu’elle ne peut pas venir."

Piété ou avidité ?

Ces intrusions répétées et jugées choquantes ont été dénoncées récemment par la mère d'une femme de 42 ans, décédée d'une maladie rare. Comme d'habitude, la sexagénaire s'est invitée à la messe, puis au buffet. "Quand je lui ai parlé, elle m'a dit qu'elle avait travaillé avec ma fille comme serveuse. Ma fille n'a jamais été serveuse, replace la mère de la défunte, en colère. Il y a des messes chaque matin, elle n'a pas besoin de venir à chaque enterrement. Elle vient dès qu'il y a une petite collation. Elle profite de la tristesse des gens pour s'inviter."

Le petit manège de la "profiteuse" a eu le don d'agacer les habitants de Slough. Le tabloïd britannique The Sun a tenté de l'interroger, devant chez elle, pour connaître ses motivations. "Ce sont mes affaires. Je dois y aller. C'est là où je dois être", a-t-elle répondu. Pas sûr que sa piété soit suffisante pour justifier de tels actes.