Des traces de cocaïne retrouvées sur les dollars américains

publié le 21/02/2017 à 18:25

Éric Clapton le chantait : la cocaïne "ne ment pas". Selon une étude menée de 1993 à 2009 sous la houlette du FBI sur près de 4.000 billets verts, elle laisse même des traces sur 97% des billets de banque américains.



Deux raisons principales expliqueraient ces résultats stupéfiants. Le mode de consommation de la cocaïne, souvent "sniffée" à l'aide d'un dollar roulé en forme de tube, et la façon dont elle s'échange, de main à main et moyennant un paiement en liquide, ce qui facilite le contact.

Cette étude porte sur des billets provenant de trois sources différentes : des billets neufs jamais mis en circulation, des dollars d'établissements bancaires installés dans 66 villes réparties sur 43 États américains, d'Anchorage (Alaska) à Miami (Floride), et de l'argent saisi par les agents fédéraux lors du démantèlement de réseaux de narcotrafiquants, selon le quotidien Le Monde.



Des taux différents selon les villes

Lors des analyses, le FBI a utilisé des instruments qui mesurent la quantité de cocaïne au nanogramme près, un nanogramme (ng) correspondant à un milliardième de gramme. Sur les billets qui proviennent d'établissements bancaires, une quantité de 2,34 ng de cocaïne en moyenne a été retrouvée. Cette quantité peut être 10.000 fois plus importante pour les billets provenant du trafic de drogues.

En 2002, une étude similaire avait été réalisée par une association de chimistes américains, rapporte CNN, démontrant que les billets d'un dollar ont moins de traces de cocaïne que les autres. La contamination varie aussi selon les villes. À Miami et Boston, 100% des billets sont touchés alors qu'à Washington, ce taux ne s'élève qu'à 95%.



À côté des États-Unis, le Japon et la Chine font figure d'enfant de chœur avec respectivement 12% et 20% des billets contenant des traces de cocaïne. Et l'Europe n'y échappe pas non plus. En 2007, une étude irlandaise a montré que dans la ville de Dublin, le taux de billets "contaminés" est de 100%. De son côté, la Suisse donne l'exemple avec seulement 6%.