Des milliers de mariages forcés en Grande-Bretagne

En Grande-Bretagne, entre 2014 et 2016, 3.546 mariages forcés ont été recensés par la police (photo d'illustration)

publié le 31/05/2018 à 17:48

En Grande-Bretagne, 3.546 mariages réalisés entre 2014 et 2016 sont en réalité des unions forcées. Selon un article du Guardian publié lundi 28 mai, ce nombre ne mettrait en lumière que "la pointe de l'iceberg", par rapport au réel impact que représenterait cette forme d'esclavage moderne. Plus de 22.000 appels aux forces de l'ordre ont été réalisés pendant cette même période pour dénoncer des unions illégales.



Le 23 mai, le Guardian révélait qu'une femme habitant à Birmingham avait été emprisonnée pour avoir tenté de marier de force sa fille de 17 ans avec un homme de 34 ans vivant au Pakistan, la menaçant de lui retirer son passeport si elle ne consentait pas à l'épouser. Celle-ci a été condamnée à plus de 4 ans de prison.

En Grande-Bretagne, il est cependant relativement difficile d'emprisonner les responsables de ces mariages illégaux, du fait que les victimes sont souvent réfractaires à l'idée de témoigner contre leurs proches.

Le Bureau de l'Intérieur, un des départements du gouvernement britannique, possède une unité spéciale, la "Forced Marriage Unit", créée en 2005. Cette unité a déclaré être intervenue dans 1.200 cas potentiels de mariages forcés sur l'année 2015.

La Grande-Bretagne, pas si isolée

Un guide de l'Union européenne sur les mariages forcés pointe le fait qu'en Allemagne, en 2008, 3.443 cas de mariages forcés auraient été reportés auprès de structures d'accueil.



Ce rapport ajoute que concernant la Suède, "le Conseil national de la Jeunesse [...] a estimé qu'en 2011, 8.500 jeunes supposaient qu'ils/elles ne seraient pas autorisé(e)s à choisir leur conjoint(e)", tandis qu'en France, en 2008, "4% des femmes immigrées et 2% des filles d'immigrés faisaient des 'mariages non consensuels'".



Le rapport pointe lui-même le manque de statistiques concernant les mariages forcés à l'échelle européenne. Mais ces quelques données prouvent que la Grande-Bretagne est loin d'être isolée.