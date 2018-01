publié le 18/01/2018 à 15:49

Une bactérie pourrait être à l'origine de la mort de 15 millions d'Aztèques (environ 80% de la population) au XVIe siècle, en seulement cinq ans. Dans une étude publiée le lundi 15 janvier dans la revue Nature, Ecology and Evolution, des chercheurs ont trouvé sur des restes humains des traces d'ADN de la bactérie Salmonella enterica, responsable de la fièvre typhoïde.



Cette découverte apporte une nouvelle possible explication à la disparition brutale des Aztèques il y a plusieurs siècles au Mexique. Si les scientifiques s'accordent à dire qu'elle a été causée par une épidémie baptisée "cocoliztli", ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'origine de la maladie.

Les scientifiques pensent ici que cette salmonelle, connue en Europe au Moyen-âge, aurait été amenée en Amérique par les colons espagnols, et transmise à la population locale aux faibles défenses immunitaires.

Une autre théorie

Mais une autre étude de Rodolfo Acuna-Soto parue en 2006 estime que la fièvre hémorragique qui a touché les indigènes aurait été déclenchée par un virus déjà présent à l'arrivée des Espagnols, explique le journal suisse Le Temps.



Selon lui, les symptômes décrits par les témoins ne ressemblent à aucune maladie connue en Europe à cette époque. Le quotidien explique que l'épidémie tuait en quelques jours "après de terribles fièvres, une langue noire, une urine verdâtre et des saignements par tous les orifices".



"On ne peut pas dire avec certitude que la bactérie Salmonella enterica est la cause de l'épidémie cocolitli", a reconnu dans le Guardian Kirsten Bos, un des chercheurs qui a mené l'étude publiée lundi 15 janvier. "Mais nous pensons qu'elle doit être considérée comme un sérieux suspect". La nature exacte de l'épidémie qui a dévasté le peuple aztèque reste donc encore à être éclaircie.