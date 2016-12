Un YouTubeur a été débarqué d'un vol Delta au motif, selon lui, que des passagers étaient incommodés par sa conversation en arabe. La compagnie aérienne conteste.

23/12/2016

Si la polémique a enflé depuis le mercredi 21 décembre, deux versions différentes s'affrontent. Dans une vidéo diffusée en direct sur Twitter, le new-yorkais Adam Saleh, Youtubeur très suivi aux États-Unis, s'est insurgé d'être débarqué d'un vol Delta au motif, selon lui, que des passagers étaient incommodés par sa conversation en arabe. Il était en compagnie de son ami et complice sur YouTube Slim Albaher, qui a également été prié de quitter l'appareil.



La compagnie aérienne Delta a répliqué et a indiqué avoir interrogé les membres d'équipage ainsi que plusieurs passagers à leur arrivée à New York. "Sur la foi des informations recueillies, il apparaît que les passagers qui ont été débarqués ont cherché à perturber la cabine en adoptant une attitude provocante, notamment en criant", a indiqué la compagnie américaine. "Ce genre de conduite n'est la bienvenue sur aucun vol Delta", a-t-elle ajouté, soulignant que, "selon les médias", Adam Saleh "est un spécialiste du canular qui a été filmé et encouragé par son acolyte". Si Delta assure avoir voulu privilégier le confort des passagers et de ses employés, elle ne mentionne aucunement la conversation en arabe.

"Oui, nous faisons des blagues, et cela peut rappeler le garçon qui criait au loup, mais aujourd'hui, vous pouvez voir que tout était vrai", s'est justifié Adam Saleh dans un message posté mercredi 21 décembre sur Twitter. Au moment même où le personnel de la compagnie lui a demandé de quitter l'avion, Adam Saleh a filmé toute la scène. "Nous avons parlé une langue différente dans l'avion et on nous met dehors", avait-il lancé, évoquant une conversation téléphonique en arabe avec sa mère.



Autour de lui, plusieurs passagers semblaient désapprouver le débarquement, mais au fond de l'appareil, à l'endroit où le jeune était visiblement assis initialement, plusieurs personnes lui font signe de la main en disant : "Au revoir !". "Vous êtes racistes", leur avait-il rétorqué. "Je parle une autre langue et vous dites que vous êtes incommodés ! Je n'en crois pas mes yeux. Nous parlons une autre langue et maintenant c'est six Blancs contre nous les barbus. C'est moi qui suis incommodé".