Cyberattaque : "Emmanuel Macron a été malin", confie Hillary Clinton

publié le 29/09/2017 à 15:09

Un peu moins d’un an après sa défaite à l’élection présidentielle américaine, Hillary Clinton a rompu le silence pour faire la promotion de son livre Ça s’est passé comme ça. Dans ce récit autobiographique, elle revient sur la façon dont elle a vécu une campagne chaotique. Après avoir suivi une cure particulière, entre balade en forêt, yoga et chianti, Hillary Clinton assure que son livre constitue une catharsis, dans un entretien auprès de Paris Match.



Lorsqu’on lui demande comment elle explique sa défaite aujourd'hui, la candidate démocrate confie qu’elle sous-estimait son adversaire pendant la primaire du Parti républicain. "Je n’ai pas pensé que Trump arriverait à l’emporter face à ses seize opposants républicains, en les insultant et en les attaquant comme il l’a fait". "Il s’est comporté comme dans une émission de télé-réalité, et il est ainsi devenu extrêmement puissant et dangereux, ajoute-t-elle, j’ai vraiment sous-estimé cela, c’était une erreur."

Après avoir également évoqué les torts que lui ont causé les ingérences russes dans sa campagne, Hillary Clinton assure que le président français a su se montrer plus prévoyant pour éviter les mêmes écueils. "Emmanuel Macron a été malin, assure-t-elle, son équipe de campagne a truffé ses e-mails internes de pièges qui ont permis de dégonfler le scandale."