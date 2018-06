31 millions d'enfants étaient considérés comme réfugiés et 17 millions déplacés dans leur pays, fin 2015

publié le 20/06/2018 à 17:57

Une part toujours aussi "disproportionnée et grandissante". Mercredi 20 juin, à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, l'Unicef a donné l'alerte sur le phénomène inquiétant des 50 millions d'enfants déplacés à travers le monde. L'organisme prévenait déjà en 2015 que cette l'estimation était "prudente", car la réalité pourrait être pire encore.



Parmi eux, 31 millions d'enfants étaient considérés comme réfugiés et 17 millions déplacés dans leur pays. Leur nombre a doublé entre 2005 et 2015.



Les enfants constituent le tiers de la population mondiale. Ils représentent un peu moins de la moitié des 68,5 millions de réfugiés dans le monde. Concernant leur provenance, en 2015, l'ONU déclarait que près d'un enfant sur deux sous sa protection était d'origine afghane ou syrienne.

L'Unicef précise que les conditions de migration de ces enfants sont déplorables : certains d'entre eux sont retenus en détention, d'autres sont victimes de discriminations et la majorité d'entre eux n'ont aucun accès à la santé ni à l'éducation. Des situations extrêmes qui portent directement préjudice à leur développement.