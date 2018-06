publié le 13/06/2018 à 12:59

Si la Russie ne part pas favorite pour la Coupe du Monde, rien n’arrêtera les Russes de soutenir leur équipe. Depuis une semaine, le hashtag #usynadeždy, "la moustache de l’espoir", fait le buzz sur Twitter et Instagram dans le pays.



C’est l’animateur star du talk-show russe Vernechy Urgant Show qui a lancé le mouvement. Dans un post Instagram, Ivan Urgant admet que "tout va à l’encontre" de l’équipe russe pour ce Mondial, "même le temps, les lois de la physique, l’anatomie des joueurs et la simple logique". Mais il n'est pas question de baisser les bras. Alors pour montrer son soutien à l’équipe nationale, l’animateur a appelé les Russes à se laisser pousser la moustache, en l'honneur du sélectionneur russe Stanislav Cherchesov. La signature de cet ancien gardien de but : sa moustache "mythique".

Plus de 40.000 likes plus tard, les Russes s’en sont donnés à cœur joie. Chanteurs, vedettes du PAF, politiques… Toutes les stars se sont affichées avec leur moustache-hommage, vraie ou factice.

L’équipe russe n’est pas favorite dans les pronostics. D’après le classement établi par l'observatoire du football du CIES, elle arriverait en 14ème position. D’ailleurs, les Russes n’ont pas gagné de matches depuis 7 rencontres.



L’équipe de Russie doit donner le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2018 jeudi 14 juin, où elle affrontera l’Arabie Saoudite à 14 heures.