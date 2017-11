publié le 29/11/2017 à 19:35

La communauté internationale osera-t-elle discuter avec Kim Jong-un ? Le nouveau tir nord-coréen de missile balistique, réalisé mardi 28 novembre, a une fois de plus entraîné une vague d'indignation et des appels à un renforcement des sanctions économiques.



Donald Trump a même déclaré vouloir "s'occuper" du problème. Cette énième séquence pousse l'ancien ministre Jack Lang, envoyé spécial en Corée du Nord sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2009, à plaider pour des négociations.

"Si nous restons uniquement dans les invectives et les menaces changeantes, il pourrait en effet se produire une forme de déstabilisation. Je ne veux pas l'imaginer. En effet, il serait temps que l'on prenne l'affaire au sérieux", déclare le socialiste au micro de RTL, craignant une intervention militaire des États-Unis. "C'est toute la péninsule qui serait atteinte, sans compter les pays voisins comme la Chine, le Japon et la Russie", observe-t-il.

S'il comprend les sanctions internationales car "on ne peut pas rester bras ballants" face à la menace nucléaire, Jack Lang met l'accent sur "un accord global" pour une sortie de crise. "Il faut de l'intelligence politique et diplomatique. Il faut, de manière plus ou moins secrète, ouvrir cette voie d'une négociation avec les dirigeants nord-coréens. Mon sentiment est que la France peut jouer un certain rôle parce que, certes nous sommes loin géographiquement, mais nous disposons d'une autorité morale".

La diplomatie doit l'emporter sur la folie verbale

Il considère en outre que l'attitude défiante de Donald Trump aggrave la situation : "Il faudrait vraiment se calmer. Plus que se calmer, il faudrait agir. Mais agir, ce n'est pas envoyer des bombes, ou envoyer des fusées. C'est imaginer, de manière intelligente, une négociation qui permette à la Corée du Nord de sauvegarder sa dignité, sa souveraineté et, en même temps, de les contraindre à respecter le droit international".



Il conclut ainsi : "Pendant que M. Trump s'agite, proteste, hurle et menace, la Corée du nord avance méthodiquement dans son programme. Il est important que le bon sens, l'intelligence, la raison et la diplomatie l'emportent sur la folie verbale de Trump et la volonté méthodique des Nord-Coréens d'aller jusqu'au bout".