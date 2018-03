MH370 : quatre ans après le crash, le mystère reste entier

publié le 09/03/2018 à 01:49

Depuis quatre ans, ce qu'il a pu advenir du vol MH370 de Malaysia Airlines et de ses passagers reste un mystère. En dépit des recherches, le Boeing 777, disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes, dont 4 Français à bord, peu après son décollage de Kuala Lumpur à destination de Pékin, reste introuvable.



Et pour les familles des victimes, le deuil, reste impossible. "Pas de preuve, pas de crash, pas de corps", écrit dans son livre Vol MH370, une vie détournée celui qui a perdu son épouse, sa fille, son fils et la petite amie de celui-ci dans l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation.

Ghyslain Wattrelos ne sait "toujours pas ce que c'est que le deuil". Ce dernier n'a qu'un seul objectif : "faire parler les gens qui savent". Il ne "supporte pas quand on [le] traite de complotiste", "c'est tellement évident qu'il y a eu une omerta, que des gens savent, qu'on nous cache, qu'on nous manipule".

Quatre ans de recherches vaines

Depuis quatre ans, les recherches ont été quasi vaines. Les espoirs des familles persistaient, jusqu'à ce qu'un fragment d'aile soit retrouvé en juillet 2015 sur l'île de La Réunion. Puis, une vingtaine de débris ont été découverts sur des littoraux de l'ouest de l'Océan Indien, bien loin de la zone de recherches.



Des morceaux qui ont été identifiés comme provenant "probablement ou certainement" de l'appareil. Une société privée a repris début janvier les recherches pour retrouver le MH370, dans une nouvelle zone d'environ 25.000 kilomètres carrés.