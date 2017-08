et AFP

publié le 09/08/2017 à 01:19

Un séisme de magnitude 6.5 survenu ce mardi 8 août au soir dans le sud-ouest de la Chine pourrait avoir fait une centaine de morts et des milliers de blessés. C'est ce qu'a indiqué craindre le gouvernement chinois. L’agence de presse officielle Xinhua a fait état d’un premier bilan de cinq morts et d’une soixantaine de blessés, dont trente dans un état critique.



La Commission nationale pour la réduction des catastrophes a indiqué qu'une centaine de personnes pourraient avoir été tuées par la secousse. Dans un communiqué publié sur son site internet, elle a estimé qu'environ 130.000 maisons ont été endommagées. Elle se fonde sur une analyse préliminaire du séisme survenu dans une zone reculée de la province du Sichuan. La Chine est régulièrement frappée par des séismes, en particulier dans les régions montagneuses de l'ouest et du sud-ouest.

Au moins un touriste a été tué et quatre blessés

L’institut géologique américain (USGS) a indiqué que le tremblement de terre est survenu à 21h20 locale dans une zone reculée du Sichuan, non loin de la zone où un séisme de magnitude 8 avait fait 87 000 morts et disparus en 2008. L’épicentre du séisme se trouvait à 284 kilomètres au nord de la capitale régionale, Chengdu, à une profondeur de 10 kilomètres, selon l’USGS.

Un séisme de magnitude 6.5 a été enregistré mardi soir dans le sud-ouest de la Chine #AFP pic.twitter.com/ovvGL52j2I — Agence France-Presse (@afpfr) 8 août 2017

Le secteur frappé par le séisme comprend notamment le parc national de Jiuzhaigou, une région reculée du plateau tibétain, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Ce secteur très fréquenté par les touristes est renommé pour la beauté de ses lacs. Au moins un touriste a été tué et quatre blessés, a indiqué le Quotidien du peuple, tandis qu’une centaine d’autres seraient piégés dans le parc national. Plus de 38.000 personnes ont visité mardi le parc national de Jiuzhaigou, selon l'agence Chine Nouvelle.