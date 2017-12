Chili : le conservateur Sebastian Piñera remporte la présidentielle

publié le 18/12/2017 à 04:53

L'ex-chef d'État conservateur Sebastian Piñera a remporté dimanche 17 décembre l'élection présidentielle au Chili et va succéder à la socialiste Michelle Bachelet, un résultat qui confirme le virage à droite de l'Amérique latine.



Selon des estimations diffusées par l'autorité électorale chilienne (Servel), basées sur le dépouillement de plus de 99% des votes, Sebastian Piñera a obtenu 54,57% des voix, contre 45,43% pour son adversaire.

"Nous avons subi une défaite douloureuse", a reconnu Alejandro Guillier, 64 ans, moins de deux heures après la fermeture des bureaux de vote. Annoncé comme très serré, le scrutin a finalement tourné très nettement à la faveur de l'ancien président (2010-2014) et milliardaire, âgé de 68 ans.

"Au premier tour, nous avons obtenu moins de votes qu'attendu et au second tour plus que prévu", s'est réjoui Sebastian Piñera, dans une allocution prononcée au côté de son rival qui a promis de diriger "une opposition constructive".

Celui qui a gagné est celui qui veut que les Chiliens travaillent et ne vivent pas de l'État Un électeur chilien Partager la citation





Sebastian Piñera, l'un des hommes les plus riches du pays, a gouvernera le Chili de 2018 à 2022. Ses partisans ont commencé à descendre dans les rues de la capitale, Santiago. Passionné d'histoire et grand lecteur, Sebastian Piñera a reçu le soutien de son ami le prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa.



"Celui qui a gagné est celui qui veut que les Chiliens travaillent et ne vivent pas de l'État. Je suis heureux, à présent, nous allons aller de l'avant", a déclaré Carlos Vargas, 39 ans, qui agitait un drapeau chilien au côté de centaines de compatriotes.



Le Chili, une des principales économies d'Amérique latine, a été dirigé ces quatre dernières années par la socialiste Michelle Bachelet, qui a bouleversé cette société réputée très conservatrice par une série de réformes progressistes, dont l'adoption du mariage homosexuel et la dépénalisation de l'avortement, auparavant interdit. La loi ne lui permettait pas de se représenter.