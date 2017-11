Charles Manson, un loser devenu gourou diabolique

publié le 20/11/2017 à 22:08

Il n'a pas réussi comme chanteur alors il a fait psychopathe. Il faut dire que dès le début, c'était mal embarqué. Une mère célibataire de 16 ans. Un peu prostituée, un peu délinquante. Franchement alcoolique.



Ado, il ne connaît que les maisons de redressement, puis la prison. Il manque d'affection. Il souffre aussi de sa petite taille : un mètre 57 seulement. Gros besoin de reconnaissance. Mais il se méfie de tout le monde. À la fois parano et mégalo. Violent et séducteur. Illettré mais pas bête.



En prison, il apprend à lire et dévore des ouvrages ésotériques. Il se met aussi à la guitare. Il se rêve en Bob Dylan. Quand il débarque en Californie en 67, il a 33 ans. Il se prend pour le Christ et arrive à le faire croire. Autour de lui grossit la "Manson Family", beaucoup de jeunes femmes, souvent en rébellion, brunes, la raie au milieu. Portraits crachés de sa mère.

Une communauté hippie pas du tout peace and love

Sexe, alcool et drogue. Mais le maître ne consomme pas trop, pour garder le contrôle. Ils vivent dans un ranch. Voleurs et fouilleurs de poubelle. Manson brandit la Bible comme un flingue. Il est fan d'Hitler. Fan des Beatles aussi. Quand sort l'album blanc, fin 68, la chanson Helter Skelter lui apparaît comme un hymne à l'apocalypse. Il y aura 9 meurtres.



Pourquoi Sharon Tate, la femme de Roman Polanski ? Le destin. Le couple vient d'emménager dans une maison habitée jusque là par un producteur. Manson vient pour le relancer, il veut à tout prix sortir un disque. On le met dehors mais il croise, de loin, le regard de Sharon Tate, enceinte de 8 mois et demi. Elle sera massacrée. Dans l'esprit de Manson, elle n'était que la première d'une longue liste où figuraient notamment Franck Sinatra, Steve MacQueen et Elizabeth Taylor.



Il n'était pas présent mais il est condamné à mort. Peine commuée ensuite en prison à vie. Il a fait 12 demandes libération, toutes rejetées. Et il y a 3 ans, il a bien failli se marier, avec une jeune admiratrice un peu intéressée. Elle voulait exposer son corps dans une crypte en verre, avec entrée payante bien sûr. Manson a refusé. Lui le semeur de mort n'aimait pas trop qu'on parle de la sienne. Je suis immortel disait-il. Apparemment non. Mais jusqu'au bout, il a joué de la guitare, et jusqu'au bout, il s'est dit qu'un jour, il serait une rock star.