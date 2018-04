Berlin : un attentat déjoué lors du semi-marathon ?

publié le 09/04/2018 à 00:36

La capitale allemande aurait-elle pu être la cible d'un nouvel attentat ? Six personnes ont été interpellées, dimanche 8 avril. Selon la police, elles auraient pu planifier un "acte violent" lors de la course, suivie par quelque 250.000 personnes à Berlin. "En amont du semi-marathon de Berlin, nous avons eu certaines indications que les personnes interpellées, âgées de 18 à 21 ans, pourraient être impliquées dans des préparatifs en vue d'un acte violent en lien avec cette manifestation", ont indiqué la police et le parquet de la ville dans un communiqué.



Des perquisitions ont été menées dans plusieurs appartements et divers objets comme des disques durs d'ordinateurs ou des téléphones et des véhicules ont été saisis par les forces de l'ordre. Les arrestations ont également été menées après l'ordre donné par la police, en raison d'une menace terroriste élevée outre-Rhin. Les autorités n'ont pas donné d'autres détails. Police et parquet se sont refusés à confirmer qu'il s'agissait d'un projet d'attentat.



Quelle attaque était réellement prévue ?

Mais le maire de Berlin Michael Müller, lui, a remercié sur sa page Facebook les services sécurité de sa ville "pour avoir grâce à leur vigilance et leur travail de police pu empêcher une attaque qui menaçait contre les spectateurs pacifiques du semi-marathon". Les quotidiens Die Welt et Tagesspiegel affirment que les autorités ont bien déjoué un projet d'attentat. Les mises en garde seraient venues notamment d'un "service secret étranger".

Die Welt parle d'un projet attentat avec deux couteaux spécialement aiguisés contre des spectateurs et des coureurs à pied. Mais une source proche de l'enquête a démenti cette hypothèse. "Nous avons eu des informations indiquant que ces personnes pouvaient être en train de préparer quelque chose, mais nous ne savons pas encore quoi", a indiqué pour sa part un porte-parole de la police.



Le marathon, auquel participaient 36.000 coureurs environ dans la capitale allemande, et suivi par 250.000 personnes dans le centre-ville, s'est heureusement déroulé sans incident.