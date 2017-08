publié le 09/08/2017 à 07:15

Une addition différente selon le genre du client. C'est ce que propose un café à Melbourne, en Australie pour dénoncer les inégalités salariales entre les femmes et les hommes.



Il n'est ouvert que depuis le 3 août mais en Australie le "Handsome Her" fait déjà l'objet d'un vaste débat. En cause, les codes imposés par l'établissement. Si l'on en croit les règles, minutieusement écrites à la craie sur une pancarte du café, les hommes sont invités à payer 18% de plus que les femmes. La raison de ce précepte ? En Australie, les hommes gagnent environ 17,7% de plus que les femmes. Pour la direction du restaurant, rien de plus normal donc que les clients masculins se voient attribuer une facture plus élevée.

Par le biais de cette initiative, les gérants du "Handsome Her" espèrent mettre l'accent sur un véritable problème sociétal. Sur Internet, certains ont dénoncé une taxe discriminatoire. "La discrimination contre les individus en fonction de leur race, genre, orientation sexuelle ou appartenance ethnique est moralement et légalement mauvaise", note un Twittos.





"Tout ce que nous voulions, c'est sensibiliser et permettre l'émergence de conversations sur l'écart entre les sexes", a déclaré Belle Ngien, la responsable du café dans une interview donnée à CNN.

Would LOVE everyones thoughts on this. My friends cafe in #Brunswick, Handsom Her - is for women by women AND an has a 18% gender tax! pic.twitter.com/tVSX3PO4q8 — Paige Cardona (@paigecardona) 3 août 2017

En réalité, arrivé le moment de l'addition, les hommes ont le choix. Ils peuvent décider de payer ou non cette taxe de 18%. Les fonds récoltés sont ensuite reversés à des associations caritatives qui œuvrent pour le droit des femmes.



Sur Facebook, les gérants du restaurant ont expliqué que cette initiative avait été couronnée de succès. Ils seraient ainsi nombreux à s'être précipités pour payer la taxe "imposée".