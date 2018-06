publié le 12/06/2018 à 15:04

Les faits sont survenus il y a deux ans. En Argentine, une religieuse et un ex-ministre ont été pris en flagrant délit à dissimuler 9 millions de dollars, en liquide, dans un couvent. Leur procès s'est ouvert lundi 11 juin à Buenos Aires.



Des images de vidéo-surveillance ont montré José Lopez qui déposait, de nuit, une arme ainsi que deux sacs devant la grille d'un couvent se situant à 50 kilomètres de la capitale argentine. Il sonne ensuite à la porte et la religieuse Célia Inès Aparicio lui ouvre la grille pour réceptionner le tout. Lors de l'arrestation, l'ancien secrétaire d'État aux Travaux publics était en possession de 160 sacs, tous contenant de l'argent et des bijoux.

La religieuse était assise non loin de lui sur le banc des accusés, lors de l'audience. Au rythme d'une audience par semaine, le procès devrait durer six mois. Ce dossier est devenu un symbole de la corruption pendant les années Kirchner. José Lopez, 57 ans, faisait partie des "Pinguinos", des fonctionnaires de confiance pendant les présidences de Nestor puis Cristina Kirchner, à la tête du pays de 2003 à 2015.