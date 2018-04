Accident lors d'un vol New York-Dallas : l'attitude héroïque de la pilote saluée

Un moteur du Boeing 737 reliant New Yorl à Dallas a explosé en plein vol, provoquant la mort d'une passagère, le 17 avril 2018

et AFP

publié le 19/04/2018 à 13:39

Passagère du vol New York-Dallas ce mardi 17 avril, Jennifer Riordan, 43 ans, a perdu la vie après un accident survenu en plein vol. L'un des moteurs du Boeing 737 de la compagnie aérienne Southwest a en effet explosé, brisant le hublot à côté duquel la mère de famille était assise. Happée à l'extérieure mais rattrapée par d'autres passagers, Jennifer Riordan a succombé à ses blessures peu après l'atterrissage.



Mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd, sans le sang-froid dont a fait preuve la pilote de l'avion, Tammie Jo Shults. Cette ancienne pilote de l'US Navy, aux commandes de l'avion transportant 144 passagers et 5 membres d'équipage est considérée comme une héroïne outre-Atlantique.

Juste après l'explosion, elle contacte la tour de contrôle pour expliquer calmement la situation. "Vol Southwest 1380, nous n'avons qu'un seul moteur (...). Une partie de l'appareil manque, nous allons devoir ralentir", dit-elle dans un enregistrement diffusé par plusieurs médias américains. "Nous avons des blessés (...). Ils disent qu'il y a un trou et que quelqu'un est sorti", a ajouté, toujours dans la retenue, cette femme de 56 ans qui fut parmi les premières à piloter des avions de combat F-18 de la Marine.

La conversation audio entre les pilotes et les

ATC du vol SWA1380, GG à la C/O Captain Tammie Jo Shults (femme ex-pilote de chasse) https://t.co/VK7xQoXHeS pic.twitter.com/Kj66hqoHXa — Snax [51TH] (@olivierthonne) 18 avril 2018

Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux

Après l’atterrissage réussi en urgence à l'aéroport de Philadelphie, Tammie Jo Shults a salué un a un les passagers, selon les témoignages de plusieurs d'entre eux. Les hommages et remerciements envers la pilote se sont depuis multipliés, notamment sur les réseaux sociaux. "Voilà une vraie héroïne américaine", a écrit la passagère Diana McBride sur Facebook, en remerciant la pilote pour son "courage dans cette situation traumatisante".

Certains ont même comparé l'ancienne pilote de chasse à Chesley Sullenberger, plus connu sous le surnom de "Sully". En janvier 2009, ce dernier avait réussi un atterrissage d'urgence spectaculaire à New York sur la rivière Hudson. Clint Eastwood lui avait d'ailleurs consacré un film où il relatait son exploit, avec Tom Hanks dans le rôle titre.