publié le 30/05/2016 à 06:15

Ce jeune ramasseur de balles se souviendra longtemps de ce moment de gloire sur le court central de Roland-Garros. Dimanche 29 mai, alors que son adversaire Viktor Troicki se faisait soigner à 4 jeux à 1, Stan Wawrinka se repose sur le banc puis offre subitement à un ramasseur de balles de jouer avec lui. Sous les applaudissements et les cris du public, le jeune homme affronte pendant quelques instants le tenant du titre sur le court Philippe-Chatrier.



Le moment est court mais la vidéo qui l'immortalise n'est pas passée inaperçue. Interrogé par 20 minutes, Kilian, 14 ans, raconte ses minutes de gloire. "Il m’a parlé, m’a demandé depuis combien de temps je jouais au tennis et quel était mon niveau, explique le jeune Vendéen. Puis, il m’a tendu une raquette et m’a demandé si je voulais jouer. Je n’allais pas lui dire non."



Stan Wawrinka a finalement dominé le Serbe Viktor Troicki, tête de série n°22, 7-6 (7/5), 6-7 (7/9), 6-3, 6-2 en 2h56. Le Suisse s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros.