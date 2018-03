publié le 03/03/2018 à 09:37

Une dizaine de candidats au même poste enfermés dans une pièce, prisonniers d'une bande de pirates : le décor est planté pour cet entretien d'embauche nouvelle version.

Il ne s'agit plus d'évaluer les aptitudes au cours d'une rencontre classique derrière un bureau.



L'entreprise de chauffage au bois Loseto Énergie se propose plutôt d'observer le comportement des candidats pendant un "escape game", un jeu d'évasion grandeur nature et en équipe. À la clé, un possible poste de technicien de matériel chauffage.

Parmi les participants au jeu se trouve en plus des candidats, le chef d'entreprise incognito. Pour lui, cette étape permet d'évaluer les profils plus facilement que grâce à un simple CV qui ne dit que "ce que l'on veut bien faire croire".

Le recruteur prévoit cependant de revoir les candidats après sélection pour un entretien plus classique.