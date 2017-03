publié le 10/03/2017 à 18:52

La vidéo a déjà fait le tour du web et certains considèrent même la séquence comme le meilleur "videobomb" de l'année. Il s'agissait pourtant d'un sujet on ne peut plus sérieux. Le professeur Robert Kelly, de l'université nationale de Pusan en Corée du sud devait s'exprimer en direct sur la BBC sur la situation politique du pays. La présidente Park Geun-hye, impliquée dans un scandale de corruption a en effet été destituée ce vendredi 10 mars.



Alors qu'il commence son duplex, son intervention est perturbée par l'arrivée d'une petite fille dans son bureau, qui vient se placer à côté de Robert Kelly. Le présentateur lui lance alors avec amusement : "Je pense que l'un de vos enfants vient d'arriver". À peine sa phrase prononcé, un deuxième enfant, plus petit, arrive à toute vitesse dans son trotteur.

Une femme rentre alors en trombe dans la pièce, et tente laborieusement de sortir les deux enfants comme elle le peut, pendant que le professeur tente de garder son sérieux, n'esquissant qu'un sourire. Elle y parvient finalement 20 secondes plus tard. "Il a réussi à garder son sang-froid et à poursuivre son interview avec succès", note la chaîne sur son compte Twitter. Le principal concerné semble lui peu apprécier de voir les images tourner en boucle. "Qu'est-ce que cela veut dire, s'il vous plaît ? Re-diffuser sur BBC, ou tout simplement ici sur Twitter ? Est-ce quelque chose qui va être "viral" et devenir gênant ?", interroge-t-il sur le réseau social. L'extrait fait en tout cas le bonheur des internautes, et a déjà été vu plus de 500.000 fois en quelques heures.