Alpha Jetman – Human Flight And Beyond 4K

publié le 26/11/2016 à 15:00

C'est une prouesse de haute voltige. Le Suisse Yves Rossy, 57 ans, accompagné des Français Vincent Reffet et Fred Fugen n'ont pas hésité à enfiler leurs ailes de 3 mètres, équipés de quatre réacteurs, pour s'envoler avec la patrouille de France. Une première mondiale pour ces trois mordus de sensations fortes.



Ces professionnels, par trois fois champions du monde de parachutisme pour les deux Français, ont fait la démonstration de leur talent aérien dans une vidéo publié sur Youtube, ce jeudi 24 novembre 2016. Des images impressionnantes les montrent en plein vol à seulement quelques mètres des Alphajet, les célèbres avions de la Patrouille de France. À la fois techniques et artistiques, ces "hommes volants" peuvent aller jusqu'à 300 km/h.

Le Suisse Yves Rossy a inventé le concept "Jetman" et n'est pas à son premier coup d'essai. Déjà en octobre 2015, ce sportif avait réalisé un premier exploit, celui de voler avec un Airbus A380 de la compagnie aérienne Emirates. De quoi donner le vertige.