¿Hit Like A Girl Contest 2018¿Good Times Bad Times - LED ZEPPELIN / Cover by Yoyoka

publié le 19/06/2018 à 19:03

À 8 ans, elle a fait fondre les internautes du monde entier. Yoyoka Soma a une ambition : devenir "le meilleur batteur de la planète". C'est dans cette optique que la petite japonaise s'est présentée au concours féminin baptisé Hit Like A Girl. Si elle n'a pas gagné, elle a réussi à se faire un nom sur la toile.



Sa prestation enflammée sur la chanson Good Times Bad Times de Led Zeppelin a subjugué des centaines de milliers d'internautes qui n'ont pas hésité à qualifier sa performance "d'incroyable", de "formidable" ou encore de "brillante".

Il faut dire que la petite prodige a commencé à manier les baguettes très tôt, dès l'âge de 2 ans, précise Culturebox. Deux ans plus tard, elle jouait déjà au sein du groupe familial Kaneaiyoyoka, enchaînant les concerts dans de multiples scènes japonaises.

Je veux être une artiste capable de tout faire Yoyoka Soma





Mais Yoyoka Soma n'a pas qu'une corde à son arc. Hormis la batterie, elle assure également les choeurs et les claviers, en plus d'écrire et de composer ses propres morceaux. Elle a même déjà commencé à apprendre l'anglais pour préparer une future carrière internationale.



Dans sa vidéo de présentation au concours, la jeune virtuose n'y allait pas par quatre chemins : "Je veux être une artiste capable de tout faire : jouer de tous les instruments, enregistrer, mixer et dessiner les pochettes d'albums".