publié le 27/06/2016 à 16:20

Ils sont devenus les maîtres du suspense. Depuis le début de la compétition, l'équipe de France n'a guère montré une sérénité malgré des ambitions certaines dans cette Euro 2016. Hugo Lloris et ses coéquipiers peinent à rassurer malgré deux victoires en trois matches sur la phase de poule et une qualification en quarts de finale après la victoire face à l'Irlande.



À chaque fois, il a fallu attendre la fin de match pour voir enfin l'équipe de France exploser. Dimitri Payet face à la Roumanie ou encore Antoine Griezmann face à l'Albanie et l'Irlande ont véritablement délivré les Bleus. De quoi donner certaines idées à Bixente Lizarazu. Au micro de RTL, l'ancien champion du monde s'est senti "libéré" et "délivré".

Deux mots qui font aujourd'hui largement échos à La Reine des neiges. Et autant dire qu'il y a encore du travail pour le consultant de la première radio de France. Entre fausses notes et oubli de paroles... L'ancien défenseur des Bleus s'est largement fait remarquer. Notons tout de même des progrès certains alors que Bixente Lizarazu sera certainement très attendu en quarts de finale... à l'image de toute l'équipe de France.