publié le 31/07/2016



Époustouflant. Luke Aikins, parachutiste et cascadeur, s'est jeté dans le vide samedi 30 juillet d'une altitude de 7.600 mètres. Jusque-là rien d'anormal pour cet Américain qui compte plus de 18.000 sauts à son actif. Mais pour pimenter les choses et éloigner la routine, le casse-cou de 42 ans a décidé de se délester de son précieux parachute avant son grand plongeon. Il a confié ses chances de survie à un gigantesque filet de sécurité qui l'attendait au sol pour le réceptionner à l'issue de cette première mondiale.



Lancé à 193 km/h, Luke Aikins est resté deux longues minutes dans les airs, au-dessus de la Californie avant d'atterrir brutalement, mais en vie, dans cet immense filet blanc. "Je suis presque en lévitation ! C'est incroyable ce qui vient de se passer. Je ne peux même pas dire ce que je ressens", s'est réjoui cette tête brûlée qui dirige une école de parachutisme dans l'État de Washington.