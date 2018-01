publié le 19/01/2018 à 12:35

Affalé sur une banquette de la Chambre des Communes, la tête posée sur le coude et les yeux clos. Desmond Swayne, un parlementaire britannique du parti conservateur des Tories, s'est endormi pendant le discours d'un de ses collègues.



C'était le mardi 16 janvier, et l'élu s'est offert une petite sieste pendant un discours de Ken Clarke sur l'Union Européenne. Problème : la scène est filmée et très vite relayée par les médias britanniques.



Le parlementaire pro-Brexit s'est dit très "embarrassé", affirmant même que l'image était "horrible" et que cela ne se reproduirait pas. Il a d'ailleurs expliqué que le discours de son collègue n'avait rien d'"ennuyeux" mais qu'il avait eu une "très longue journée" avec un lever à 5h30 du matin pour "aller nager". Desmond Swayne est connu pour être très sportif : il avait notamment l'habitude d'aller courir avec David Cameron lorsque ce dernier était premier ministre.